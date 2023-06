KlimaktivistInnen blockieren den Südring in Innsbruck

Innsbruck – Ein Protestmarsch über den Südring in Innsbruck ist die Aktion am 5. Tag der Klimablockade-Woche. Laut Auskunft der Polizei gehen derzeit rund 60 TeilnehmerInnen langsam von der Bachlechnerstraße in Richtung Innrain.

In dieser Woche fanden täglich Protestaktionen im Frühverkehr statt. Nach der Kreuzung im Bereich der Haller Straße, dem Stadtteil Hötting, traf es am Mittwoch erneut den Stadtwesten (Völser Straße, Kranebitter Allee und Karl-Innerebner-Straße). Am Donnerstag gab es Protestaktionen in der Innenstadt um auf der Brennerautobahn. (TT.com)