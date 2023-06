Letzter Tag der Klimablockade-Woche: Demo zog zum Landhaus

Innsbruck – Ein Protestmarsch über den Südring in die Innsbrucker Innenstadt war die Aktion am fünften und letzten Tag der Klimablockade-Woche der „Letzten Generation“. Laut Polizei machten sich gegen 7 Uhr rund 60 TeilnehmerInnen langsam von der Bachlechnerstraße in Richtung Innrain auf. Die Polizei begleitete die Demonstration, auch ein Polizeihubschrauber kreiste im Zusammenhang mit der Demo über Innsbruck.

In dieser Woche fanden täglich Protestaktionen im Frühverkehr statt. Nach der Kreuzung im Bereich der Haller Straße, dem Stadtteil Hötting, traf es am Mittwoch erneut den Stadtwesten (Völser Straße, Kranebitter Allee und Karl-Innerebner-Straße). Am Donnerstag gab es Protestaktionen in der Innenstadt und auf der Brennerautobahn. Wegen Letzterer droht den AktivistInnen nun gar ein Strafprozess. (TT.com)