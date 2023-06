Riesiger Geröll-Strom verfehlte Schweizer Dorf Brienz nur knapp: „War leider noch nicht alles“

Mitte Mai mussten die etwa 80 Einwohner von Brienz wegen der drohenden Gefahr eines massiven Felssturzes ihr Dorf verlassen. Seither donnerten immer wieder Gesteinsmassen herab. In der Nacht auf Freitag verfehlte ein Geröll-Strom den Ort nur knapp.

Bern – Ein gewaltiger Strom an Fels und Geröll hat nur knapp das Schweizer Bergdorf Brienz verfehlt. Ein großer Teil der absturzgefährdeten Felsmassen oberhalb der Siedlung sei in der Nacht auf Freitag heruntergekommen, meldete die zuständige Gemeinde Albula im Kanton Graubünden auf Twitter. Die etwa 80 Einwohner von Brienz waren nicht in Gefahr, das Dorf war schon im Mai vorsichtshalber evakuiert worden.