Duell um Aufstieg: Schaffen es Kitzbühels oder Wörgls Damen?

Innsbruck – Die Prognosen für die aktuelle Saison waren zurückhaltend. Klassenerhalt das eigentliche Ziel der Tirolerinnen in der 2. Tennis-Bundesliga der Damen. Von wegen, jetzt ist doch alles anders: Aufsteiger Kitzbühel und „Liga-Platzhalter“ Wörgl trumpften im Grunddurchgang mit dem Gruppensieg und Platz zwei auf, spielen nun völlig überraschend um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Und besonders brisant: Beide Teams treffen im Halbfinale aufeinander.

Die Siegerinnen des Tiroler Duells steigen nicht nur ins Endspiel der 2. Liga, sondern gleich direkt in die 1. Liga auf. Eine Option, die garantiert, dass ein weiteres Tiroler Damenteam in der kommenden Saison in der obersten Spielklasse Österreichs servieren wird. Sind es Kitzbühels oder Wörgls Damen? Die Frage wird am Samstag ab 11 Uhr in Kitzbühel beantwortet.