1433 Kilometer am E-Skateboard: 36-jähriger Bozner stellte Weltrekord auf

Bozen – 1433 Kilometer vom Brenner nach Gallipoli in Süditalien auf einem E-Skateboard: Der Südtiroler Stefano Rotella hat einen neuen Rekord aufgestellt, der in das Guinness Buch der Rekorde eingetragen wird. Der 36-Jährige entwickelte ein Elektro-Skateboard mit einem Energiewandler, der ihm mehr Unabhängigkeit sicherte. Damit stellte der Bozner gleich zwei Rekorde auf, was die absolvierte Entfernung betrifft und die längste Reise an Bord eines E-Skateboards in einem einzigen Land.