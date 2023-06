Motorradlenker (54) stirbt bei Unfall auf Hahntennjochstraße

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Imst. In St. Ulrich am Pillersee verunfallte ein weiterer Motorradlenker.

Imst, St. Ulrich – Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Hahntennjochstraße. Gegen 15 Uhr stürzte ein 54-jähriger Deutscher in Fahrtrichtung Imst auf regennasser Fahrbahn und rutschte frontal gegen das Auto einer entgegenkommenden 58-jährigen Lenkerin.

Ein Motorradlenker stürzte am Freitag in den Pillersee.

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am späten Nachmittag zudem in St. Ulrich am Pillersee. Ein 49-Jähriger verlor ebenfalls auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und stürzte. Während das Motorrad auf dem Radweg neben dem Pillersee liegen blieb, rutschte der Mann in den See und zog sich neben Verletzungen unbestimmten Grades eine Unterkühlung zu. (TT.com)