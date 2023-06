Großeinsatz in Pfaffenhofen: Stall stand in Vollbrand

Pfaffenhofen – Um 10.38 Uhr erreichte am Sonntag die Leitstelle Tirol eine Alarmierung. In Pfaffenhofen hatte ein Stall Feuer gefangen. In weiterer Folge schrillten die Sirenen, die Feuerwehren aus Pfaffenhofen, Flauerling, Telfs und Rietz eilten zum Einsatzort.