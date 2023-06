Heftiger Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad in Zirl forderte zwei Verletzte

Zirl – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurden am Sonntag beide Lenker verletzt. Der Unfall passierte gegen 8.40 Uhr auf der B171 Bundesstraße.

Der Autolenker war von Zirl in Richtung Kranebitten unterwegs und wollte in einem Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig war der Motorradfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Es kam zur Kollision.