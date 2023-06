Rücksendegebühren im Onlinehandel: Zwei Drittel wollen nichts für Retouren bezahlen

Wien – Konsumentinnen und Konsumenten bestellen immer mehr im Internet und haben sich dabei an kostenlose Retouren gewöhnt. Mehr als die Hälfte der Interneteinkäufer sendet bestellte Waren wieder retour, wie eine Befragung der Johannes Kepler Uni Linz (JKU) zeigt. Das ist nicht nur teuer, sondern belastet auch das Klima. In mehreren Ländern werden verpflichtende Rücksendegebühren diskutiert, immer mehr Händler führen solche ein. Bei den Bestellenden kommt das nicht gut an.