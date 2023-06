Wegen Klimawandel: Doppelt so viele Blitze in den Alpen wie noch vor 40 Jahren

Die Erderwärmung wird künftig zu immer mehr zu Extremwetterereignissen führen. Innsbrucker Forscher haben sich jetzt erstmals angesehen, wie sich die Erderwärmung auf lokale Wetterphänomene wie etwa die Blitzaktivität auswirken.

Innsbruck – In den hohen Lagen der europäischen Ostalpen hat sich die Anzahl der Blitze im Verlauf der letzten 40 Jahre verdoppelt. Die Ursachen dafür liegen in den Folgen der Klimakrise. Das verdeutlicht ein neuer Beitrag von Innsbrucker Forscher:innen von den Instituten für Geo- und Atmosphärenwissenschaften sowie Statistik im Fachmagazin Climate Dynamics.

Die Wissenschafter beschreiben, wie die Klimakreise heute und künftig zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen führen wird. Davor hat auch der Weltklimarat IPCC in der Vergangenheit mehrfach gewarnt. Die Innsbrucker Forscher haben sich jetzt erstmals angesehen, wie sich die Erderwärmung auf lokale Wetterphänomene wie etwa die Blitzaktivität auswirken. Durch eine spezielle Kombination von umfangreichen Datensätzen konnte die Blitzaktivität von Wolke-Boden-Blitzen auf dem Gebiet der Europäischen Ostalpen für einen Zeitraum zwischen 1980 und 2019 in bisher einmaliger Präzision rekonstruiert werden.

„Wir verknüpfen in dieser Studie zwei Informationsquellen, die beide in einer räumlich-zeitlichen Auflösung von 32 Kilometer mal 32 Kilometer und einer Stunde verfügbar sind. Aus diesen Datensätzen erhalten wir einerseits Informationen über die Blitzaktivität mit nahtlosen Aufzeichnungen über das letzte Jahrzehnt. Andererseits greifen wir auf Analysen über die letzten vier Jahrzehnte der atmosphärischen Bedingungen – inklusive der Wolkenmikrophysik – in einer stündlichen Auflösung zu“, erklärt der beteiligte Studienautor Thorsten Simon.

„Durch die Verwendung von maschinellen Lernverfahren konnten wir die lückenlosen Blitzmessungen der Jahre 2010 bis 2019 anhand von meteorologischen Daten abbilden. Dann haben wir mit dem maschinellen Lernverfahren und den meteorologischen Daten Blitzhäufigkeiten weiter in die Vergangenheit rekonstruiert, also für eine Zeit, in der es noch keine solchen Blitzmessungen gab. Und dies sogar bis hin zu Variationen im Tageszyklus.“

Mehr Blitze am Nachmittag und Abend

Schon alleine wegen seiner Topographie weist das Bergland gute Bedingungen für die Entstehung von Gewittern auf. Laut den Tiroler Analysen werden die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen die Gewitter- und damit Blitzhäufigkeit noch weiter steigen lassen. Die intensivsten Veränderungen traten laut den Innsbrucker Wissenschaftler:innen zwischen 1980 bis 2019 in den Hochalpen auf. „Dort hat sich die Blitzaktivität in den 2010er Jahren im Vergleich zu den 1980er Jahren verdoppelt. In den hochgelegenen Bereichen der Ostalpen erreicht die Blitzsaison ein stärkeres Maximum und beginnt einen Monat früher. Im Tagesverlauf ist der Höhepunkt um bis zu 50 Prozent stärker, wobei es mehr Blitze am Nachmittag und Abend gibt“, erklärt Simon.

Ähnliche Signale entlang des südlichen und nördlichen Alpenrandes sind vorhanden, aber schwächer. Die flachen Gebiete rund um die Alpen zeigen keinen signifikanten Trend. Studienautor Thorsten Simon

Durch die umfassende Betrachtung verschiedener Prozesse über dem komplexen Gelände der Alpen leisten die Forscher:innen einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Zusammenhänge zwischen Wetter, Klima und Blitzaktivitäten. „Das ist nicht zuletzt für die entsprechende Entwicklung präventiver Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor den möglichen Schäden durch Blitzeinschläge wichtig“, so Thorsten Simon. (TT.com)

Zur Publikation: Simon, Thorsten; Mayr, Georg; Morgenstern, Deborah; Umlauf, Nikolaus; Zeileis, Achim: Amplification of annual and diurnal cycles of alpine lightning. Clim Dyn (2023): https://doi.org/10.1007/s00382-023-06786-8