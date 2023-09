Dreister Einbruch in Milser Pfarrhaus: 31-Jähriger in Rumänien festgenommen

Mils bei Hall – Ein besonders dreister Diebstahl im Juni beschäftigte nicht nur die Haller Polizei sondern auch die Pfarre Mils bei Hall. Die Einnahmen eines Benefizkonzerts – 4000 Euro – wurden bei einem Einbruch gestohlen. Insgesamt befindet sich der entstandene Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Nun vermeldet die Polizei Klärung. Ein 31-jähriger Mann wurde am 11. August in Rumänien festgenommen und in weiterer Folge in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.