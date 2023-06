Sommer hoch drei in Seefeld

Der Sommer steht vor der Tür auf Tirols Hochplateau und mit ihm viele spannende Events. Allein im Juli und August lassen drei Highlights ganz unterschiedlicher Art Kenner und Genießer aufhorchen.

GOOD VIBES PUR BEIM YOGAFESTIVAL. Vom 30. Juni bis 2. Juli wird’s in Seefeld sportlich und entspannt zugleich. Denn die Region lädt zum 2. Good Vibes Festival mit Tirols Vorzeige-Yogi Marcel Clementi. Die Besucher:innen erwarten neun Lehrer:innen und 24 Sessions, in denen alle ihren persönlichen Yogafavoriten entdecken können. Ob Yin, Acro oder Power Yoga, Infinity Flow oder Holy Handstand – Kraft, Beweglichkeit und die ganzheitliche Yogaphilosophie stehen an diesem Wochenende drei Tage lang im Vordergrund.

Dazu gibt es live Musik von Max Neumann an den Handpans und Noah Frehmann am Piano. „Die Livemusik macht die Sessions zu etwas ganz Besonderem“, schwärmt Silke Haller. Die Seefelderin ist heuer schon zum zweiten Mal beim Festival dabei. Die positiven Vibes in der einmaligen Kulisse der Bergwelt des Hochplateaus haben sie überzeugt, das Festival jedes Jahr als Fixtermin in ihren Kalender einzutragen.

Ein weiteres Argument, das viele Yogis nach Seefeld bringt, ist die familiäre Stimmung beim Good Vibes Festival. „Zwischen den Sessions stehe ich gerne jederzeit für persönliche Gespräche zur Verfügung“, sagt Clementi, der sonst zumeist nur noch online zu erleben ist. Seine Trainerkolleg:innen halten es genauso. Darum eignet sich das Festival auch hervorragend für Yoga-Einsteiger:innen.

Abgerundet werden die sportlichen Tage durch ein kulinarisches Verwöhnprogramm mit dem Fallstaff prämierten „11er GenussBus & Food Truck“, dem Coffee-Bike von „unbound“ und einem Eisstand von „Hitzefrei“. Diverse Aussteller präsentieren und verkaufen zudem Yogabekleidung und –zubehör sowie Kosmetik und Naturprodukte. Am Samstagabend gibt es für alle ein gemütliches Get-Together, am Freitag für VIP-Pass-Inhaber:innen ein Galadinner mit den Yogalehrer:innen im Hotel Klosterbräu.

Beim Strudelfest in die Fußgängerzone gibt es neben den traditionellen Strudeln mit Apfel und Topfen auch andere Köstlichkeiten zu entdecken. © TVB Seefeld

ALLES STRUDEL BEIM 15. SEEFELDER STRUDELFEST. Eine Woche später, am 7. und 8. Juli, wird dann der Genuss in Seefeld ganz großgeschrieben. Bereits zum 15. Mal laden die heimischen Wirte zum Strudelfest in die Fußgängerzone. Dort gibt es weit mehr als die traditionellen Strudel mit Apfel und Topfen zu entdecken. Auf die Teller kommen edle Fisch oder pulled Pork Varianten genauso wie die verschiedensten süßen und salzig-vegetarischen Gustostückerl. Nicht zu vergessen die köstlichen Soßen, die den salzigen Strudeln oft eine ganz besondere Note verleihen. „Wir freuen uns schon auf die Kreativität unserer Wirte“, sagt Daniel White vom Tourismusverband Seefeld, der das Fest seit Jahren organisiert.

Verwöhnt werden die Besucher:innen dabei nicht nur kulinarisch. Auch musikalisch ist einiges geboten. Als besonderes Highlight tritt am Samstag der Ebbser Kaiserklang auf. Die Gruppe überzeugt seit 1947 mit urwüchsiger Volksmusik, die sie sich trotz der Generationswechsel, die sich bei so langem Bestand natürlich vollziehen müssen, stets erhalten haben. Neben den Unterlandlern sind unter anderem an beiden Tagen die Außergewöhnlichen und die Strudlmusig zu hören sowie am Samstag die Fulpmer Tanzlpartie und am Sonntag die Kranzberg Blos.

Auf die kleinen Gäste wartet am Dorfplatz ein buntes Kinderprogramm. Und wer nach einem gemütlichen Hoangart in der Seefelder Fußgängerzone den Strudelgenuss noch mit nach Hause nehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Denn alle Gustostückerl gibt es auch „to go“.

Stargeiger Rudens Turku (links) lädt heuer bereits zum 15. Mal zu den Seefelder Musiktagen. © TVB Seefeld

KLASSIK PUR IM AUGUST. Im August wird Seefeld wieder zur Bühne für ganz große Klassik. Stargeiger Rudens Turku lädt zum 15. Mal zu den Seefelder Musiktagen. Während junge Talente in Meisterklassen ihr Können vertiefen und verbessern, werden Einheimische wie Gäste mit hochkarätigen Konzerten verwöhnt. Los geht’s mit der traditionellen Night auf Classics am 3. August im Kurpark Seefeld. Turku spielt hier ein vielfältiges Programm zusammen mit seinem Kammerorchester, den Flying Strings, das sich aus ehemaligen und aktuellen Stipendiaten der Musiktage zusammensetzt. Hinzukommen renommierte Gastmusiker aus der ganzen Welt.

Bis 20. August sind weitere Konzerthighlights geplant. Der Opernabend „Oper à la carte“, der im vergangenen Jahr eine fulminante Premiere feierte, soll heuer bei günstiger Witterung ebenso als Open Air stattfinden wie die Konzertabende mit den Rising Stars der Klassikszene. Am 20.8. erfolgt unter dem Motto „Musik verbindet“ das große Abschlusskonzert der Musikwochen, an dem auch einige der 120 Stipendiaten der heurigen Ausgabe teilnehmen werden.