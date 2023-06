Spatenstich für neue Gondelbahn in der Schlick 2000

Fulpmes – Neben der Fronebenalm unterhalb der Mittelstation der Schlick 2000 sind die Bagger aufgefahren. Denn dort entsteht eine neue 10er-Gondelbahn der Firma Leitner. Doch beim Spatenstich stellten die vielen Beteiligten mit Helm und Schaufel mit ihrem strahlenden Lächeln die schweren Geräte in den Schatten.

„Die Freude ist jetzt wirklich groß“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Pittl. Denn der Weg bis zu den nun gestarteten Bauarbeiten für die moderne Gondelbahn statt des Schlepplifts Galtalm war kein so leichter. Doch er lobt die konstruktive Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigentümern und den Behörden. Das habe eine rasche Genehmigungsphase ermöglicht. Wenn alles nach Plan laufe, solle die 10er-Gondelbahn in der kommenden Wintersaison schon in Betrieb gehen. Sogar noch ein eventueller Sommerbetrieb sei angedacht.