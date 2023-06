Bundesliga-Duelle für FC Kufstein und SPG Silz/Mötz im ÖFB-Cup

Kufstein – Im vergangenen Jahr hatte der SV Fügen ein Fußballfest gegen Serienmeister Salzburg zelebrieren dürfen. Bei der ÖFB-Cup-Auslosung am Sonntag wurde den vier Tiroler Amateur-Clubs kein Verein aus dem allerhöchsten Bundesliga-Regal zugelost. Der FC Kufstein kam den „Bullen“ ganz nahe, zog am Ende aber den WAC. Ob es Trainer Denis Husic lieber mit Salzburg aufgenommen hätte? „Dazu möchte ich nichts sagen“, lächelte Husic und relativierte: „Ein Bundesligist ist ein Bundesligist.“

In dieselbe Kerbe schlägt sein Trainer-Kollege Helmut Kraft, der es mit ÖFB-Cup-Debütant SPG Silz/Mötz in einem Monat mit Austria Lustenau zu tun bekommt. „Es wäre vermessen, mit einem Bundesligisten unzufrieden zu sein. Für uns ist das eine super Herausforderung“, meinte Kraft und bittet wie Husic heute zum Trainingsstart.

Der SC Imst, der im Jahr 2022 den LASK an den Rande einer Niederlage brachte, empfängt Zweitliga-Aufsteiger Schwarz-Weiß-Bregenz. „Wir rechnen mit einem vollen Haus“, freut sich Imsts Club-Manager Martin Schneebauer. Die Oberländer zogen zuletzt auch Noah Heis von Cup-Final-Gegner Oberperfuss an Land. Mit Dornbirn hat auch die SVG Reichenau einen Zweitligisten vor der Brust. Bundesligist WSG Tirol muss in Oberösterreich ran. Die erste Cup-Hürde heißt Bad Schallerbach (Aufsteiger in die Oberösterreich-Liga). Das ergab am Sonntag die Auslosung durch die als "Glücksfeen" fungierenden Paraskirennläufer-Geschwister Veronika und Johannes Aigner im ORF.