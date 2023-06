Rodler trauern um „Materialguru“ Sandbichler

Innsbruck – Der österreichische und der Tiroler Rodelverband trauern um Gerhard Sandbichler. Der einstige Spitzenathlet und langjährige Materialchef verstarb vergangene Woche im 66. Lebensjahr. „Der Sandi“, erinnert sich ÖRV-Präsident Markus Prock, „war sieben Jahre älter als ich und in meiner Jugend ganz klar ein Vorbild von mir.“ 1984 bei den Olympischen Winterspielen in Sarajewo teilten die beiden dann ein Zimmer, vier Jahre später in Lake Placid verpasste Sandbichler als Fünfter das erträumte olympische Edelmetall nur knapp.

Aufgeschoben war nicht aufgehoben. Bei den Spielen 1992 in Albertville (Gold und Silber für Doris und Angelika Neuner, Silber für Markus Prock) und 1994 in Lillehammer (Silber für Prock) hatte der gelernte Tischler als umtriebiger Materialchef des Verbandes maßgeblichen Anteil. „Wenn es um die Schlitten ging, konnte ihm keiner was vormachen“, versichert Prock und sagt, was viele sagen: „Der Sandi war immer zu Stelle, wenn man ihn gebraucht hat.“ Das weiß auch Hubert Würtenberger, Langzeit-Obmann des RV Swarovski Halltal-Absam, nur zu genau: „Als wir Anfang der Neunziger unsere Kunstbahn-Sektion wiederbelebten, war der Sandi die treibende Kraft. Er hat uns gezeigt, wie das Kunstbahnrodeln funktioniert, hat Schleifkurse veranstaltet und war einfach immer zur Stelle.“ Auch am 24. Dezember 1995. Erst am Vortag vom Weltcup aus den USA heimgekehrt, machte er auf Bitte die Rodel von Obmann-Tochter Sandra rennfit. Diese dankte es ihm tags darauf mit ÖM-Gold ...