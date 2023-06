Tunnelbohrmaschine „Ida“ bohrt sich durch „Sillschlucht-Pfons“

"Zwillingsschwester 'Lilia'" ist bereits seit Mai in Richtung Brenner unterwegs. Die Arbeiten am Baulos dauern voraussichtlich bis Sommer 2028. Die ÖBB starteten Stollenbau für Brenner-Nordzulauf.

Innsbruck – Im Zuge der Bauarbeiten am Brennerbasistunnel (BBT) bohrt sich seit Dienstag offiziell eine Tunnelbohrmaschine namens "Ida" durch das Baulos "Sillschlucht-Pfons". Sie muss auf österreichischem Projektgebiet eine Strecke von 8,4 Kilometern zurücklegen, die Arbeiten an dem Baulos dauern voraussichtlich bis Sommer 2028, teilte die Betreibergesellschaft BBT SE nach der sogenannten "Andrehfeier" in einer Aussendung mit.

"Ida", die ein Gesamtgewicht von rund 2420 Tonnen und eine Länge von 160 Metern aufweist, ist nun in der westlichen Hauptröhre des BBT unterwegs. Ihre "Zwillingsschwester 'Lilia'" nahm bereits Anfang Mai in der östlichen Hauptröhre ihre Arbeit in Richtung Brenner auf. Auf einer Baustellenfläche im Ahrental bauten seit Anfang des Jahres Monteure über mehrere Wochen hinweg die Tunnelbohrmaschinen zusammen, die in Einzelteilen angeliefert worden waren. Alleine 'Ida' zählt rund 80.000 Einzelteile, hieß es.