Zwei Quellen in Leutasch verunreinigt, Versorgung laut Bürgermeister gesichert

Leutasch – „Die Trinkwasserversorgung ist gesichert“, betont der Leutascher Bürgermeister Georgios Chrysochoidis. Allerdings hat die Gemeinde dabei aktuell mit einigen Herausforderungen zu kämpfen: Durch Starkregen am 21. Juni – der in der Gemeinde auch sonst diverse Schäden verursachte – wurde eine Quelle eingetrübt. „Wir haben sie ausgeleitet und waren am Montag guter Dinge, dass das Problem behoben ist“, berichtet der Bürgermeister – dann trat jedoch prompt ein neues auf: „Es stellte sich heraus, dass auch bei einer zweiten Quelle an einem ganz anderen Standort Verunreinigungen aufgetreten sind.“