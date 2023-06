Knapp an Katastrophe vorbei: Auto bei Absturz in Prägraten von Baum gebremst

Prägraten – Glück im Unglück hatte eine Familie am Dienstagabend bei einem Autobabsturz in Prägraten. Das Auto stürzte zwar mehrere Meter in den Wald ab, ein Baum hat aber eine Katastrophe verhindert, wie der Kommandant der Feuerwehr Prägraten, Fabian Mair, schildert: "Wir haben uns viel Schlimmeres erwartet, als wir alarmiert wurden, denn das ist in einem Gebiet passiert, wo es gleich einmal hundert bis hundertfünfzig Meter hinuntergeht. Zum Glück hat die Lärche den weiteren Absturz verhindert."