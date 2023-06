20 Jahre Hospizteam Landeck: „Reich beschenkt“ in 50.000 Stunden

Landeck – Sei es der letzte Ausflug ins Lieblingscafé, ein ausgiebiger Spaziergang oder ein ehrliches Gespräch – das Hospizteam Landeck fand in den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche Wege, um schwer kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. So feierten am vergangenen Freitag über 100 Besucher im Bildungshaus „Alter Widum“ das 20-jährige Bestehen einer nicht mehr wegzudenkenden Landecker Einrichtung.