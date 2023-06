Neuer Erholungsbereich beim Kraftwerk in Langkampfen

Langkampfen – Auf einer Fläche von rund drei Hektar hat die Tiwag kürzlich einen Natur- und Naherholungsbereich in der Nähe des Kraftwerks Kufstein-Langkampfen umgesetzt. Die Renaturierung in Langkampfen ist Teil des Erweiterungsprojekts Speicherkraftwerk Kühtai und eine von vielen Ausgleichsmaßnahmen, welche die Tiwag in Tirol umsetzen muss.