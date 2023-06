Picknick-Konzerte bei der Mittelstation der Bergbahnen Fieberbrunn

Fieberbrunn – Ein neues Konzept wartet in diesem Sommer auf alle BesucherInnen des „Langen Freitags“ der Bergbahnen Fieberbrunn. Immer freitags, ab 30. Juni, wird im Areal von Timoks Wilde Welt bei der Mittelstation gepicknickt. Musikalisch begleitet werden die Sonnenuntergänge am Berg durch musikalischen Hörgenuss mit stimmungsvollen Akkustiksessions. Für die Kids heißt es coastern bis zur Dämmerung, denn ab 18 Uhr ist eine Fahrt im Timoks Alpine Coaster gratis. Die Picknick-Konzerte starten um 19.30 Uhr.

Durchgehend bis 22.30 Uhr bringen die Bergbahnen die Gäste des „Langen Freitags“ zur Mittelstation und wieder ins Tal. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der S4-Alm und somit an der Talstation statt. Auch bei Schönwetter hat die S4-Alm an den „Langen Freitagen“ bis 1 Uhr geöffnet. (TT)