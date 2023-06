Naomi Campbell mit 53 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden

London – Das britische Model Naomi Campbell ist 53-jährig zum zweiten Mal Mutter geworden. „Willkommen Babyboy", schrieb sie am Donnerstag auf Instagram. „Es ist nie zu spät, Mutter zu werden." Im Mai 2021 hatte Campbell – damals 50 – verkündet, Mutter geworden zu sein. Später trat sie Gerüchten über eine mögliche Adoption entgegen. „Sie ist nicht adoptiert – sie ist mein Kind", hatte sie der britischen Vogue gesagt, für deren Cover sie sich mit ihrer Tochter fotografieren ließ.

Campbell war einst das erste schwarze Model auf dem Titelblatt der Vogue und setzt sich auch heute noch für Vielfalt in der Mode ein. Im jüngsten Post teilt Campbell ein Bild, auf dem ein Baby auf dem Arm einer Frau zu sehen ist; eine Hand des Babys halten sowohl die Frau als auch eine weitere Kinderhand. Dazu schreibt Campbell: „Mein kleiner Schatz, wisse, dass du über alle Maßen geehrt wirst und von dem Moment an, als du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, von Liebe umgeben bist. Ein wahres Geschenk Gottes – gesegnet!"

Bei der jährlichen Met-Benefizgala in New York Anfang Mai und den Filmfestspielen in Cannes etwas später waren bei dem Supermodel auf Fotos keine Anzeichen einer Schwangerschaft zu erkennen. (APA/dpa)