Noch-PSG-Coach Galtier nach Rassismus-Vorwürfe in Polizei-Gewahrsam

Nizza - Christophe Galtier, offiziell noch Trainer von Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain, ist im Zuge von Rassismusvorwürfen ebenso wie sein Sohn in Polizei-Gewahrsam genommen worden. Die beiden würden seit Freitagfrüh befragt, berichteten französische Medien. Der zuständige Staatsanwalt in Nizza bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass beide in Gewahrsam seien. Mitte April hatte die Justiz Vorermittlungen eingeleitet.