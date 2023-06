Rotes Kreuz übergab Notarztdienst: Gernot Walder seit Freitag in Matrei zuständig

„Die Überführung in das neue System erfolgt nahtlos, die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist dadurch gewährleistet“, gibt das Rote Kreuz bekannt. „Zusätzlich stehen in der Region untertags zwei Notarzthubschrauber, stationiert in Nikolsdorf und Zell am See, ganzjährig zur Verfügung. In den Wintermonaten ist in Matrei ein zusätzlicher Hubschrauber einsatzbereit.“