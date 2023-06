Kickl-Rundumschlag in Leoben "gegen Allianz der Verrückten"

Der FPÖ-Chef warb bei einer Kundgebung in Leoben für eine „Festung Österreich“ und wetterte gegen „Klima-Kommunismus“.

Leoben ‒ Unter dem Motto "Festung Österreich - Völkerwanderung stoppen" hat die FPÖ am Freitag am Hauptplatz im steirischen Leoben gegen das dortige, derzeit leer stehende Asylquartier protestiert und blaue Botschaften unters Fanvolk gebracht. Bundesparteichef Herbert Kickl schwor seine Anhänger dabei einmal mehr auf einen "freiheitlichen Volkskanzler" ein und bewarb die FPÖ "gegen eine Allianz der Verrückten".

An den Regierungsparteien, aber auch an den anderen Oppositionsparteien und dem Bundespräsidenten ließ Kickl wie stets kein gutes Haar. So warf er etwa den Grünen "Klima-Kommunismus" vor: "Das ist eine Geisteskrankheit, die da ausgebrochen ist." Im Mittelpunkt stand aber das Thema Migration. Man müsse das "Heimatrecht" für Österreicher und nicht für "Syrer oder Afghanen" durchsetzen, meinte Kickl etwa.