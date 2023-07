Die „Teller-Tester“ im „Arzkasten“ in Obsteig: Gut essen unter Obstbäumen

In Zeiten des Gasthaussterbens ist es gar nicht mehr so einfach, ein traditionelles, bodenständig geführtes Gasthaus in schöner Umgebung zu finden. Umso mehr freut sich das Herz über den einladenden Anblick des Gasthauses Arzkasten am Rande von Obsteig, umgeben von Wald und Wiesen. Weil das Wetter schön ist, lassen wir uns im Gastgarten nieder, ein Blick in das Innere würde zwar auch eine wohlig-rustikale Atmosphäre versprechen, aber draußen sind die Tische inmitten von Obstbäumen verlockender.