Schützen feierten großes Bataillonsfest in Axams

Axams – Am Wochenende ging das große Schützenfest des Bataillons Sonnenburg in Axams unter dem gastgebenden Hauptmann Christian Holzknecht über die Bühne. Das dreitägige Fest in Axams fand erstmals wieder nach mehrjähriger Corona-bedingter Verschiebung statt. Das Bataillon Sonnenburg steht unter dem Kommando von Major Anton Pertl, welcher seit 28 Jahren als Bataillonskommandant fungiert.