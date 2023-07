Raiders feierten klaren Heimsieg gegen die Milano Seamen

Nach dem ärgerlichen 3:6 der Raiders-Footballer bei Stuttgart Surge zeigten sich die Tiroler am Sonntag gegen die Milano Seamen wieder von ihrer besseren Seite: 38:13-Sieg!

Innsbruck – 4180 Zuschauer am Innsbrucker Tivoli, bestes Football-Wetter und mit Milano Seamen ein Gegner, den es zu schlagen galt. Das taten die Raiders beim 38:13 (30:13), wenn sich auch der eine oder andere Fehler einschlich. Makulatur an einem gelungenen Football-Nachmittag, aber gegen die Top-Teams der European League dürfen diese nicht passieren.

Philipp Haun war es, der den Punktereigen eröffnete. Der Wide Receiver fing einen Pass von Quarterback Christian Strong und brachte sein Team in Führung. In dieser Tonart ging es weiter – Tobias Bonatti sorgte nach nicht einmal fünf Minuten für das scheinbar entspannende 13:0. Aber die Lombarden riskierten mehr und kamen auf 7:13 heran (Leonardo Franchi), ehe Bonatti mit einem 64-Yards-Touchdown neuerlich ein scheinbar beruhigendes 20:7 herausholte. Ein wahres Punktefestival für das erste Viertel.

Das zweite Viertel begann, wie das erste geendet hatte: mit einem Touchdownpass von Christian Strong, der Abnehmer hieß diesmal Jarvis McClam (27:7). Und bevor die U12-Spieler der Raiders in der Halbzeitpause ein begeisterndes Scrimmage aufs Feld legten, mussten die Mailänder nach einem Field Goal von Niklas Sanin den nächsten Tiefschlag hinnehmen. 30:7 stand es für die Raiders, viel schien nicht mehr schieflaufen zu können. Und doch schlich sich ein Fehler ein, der sich allerdings nur als Ergebniskosmetik herausstellen sollte. Ein kurioser Fehler allerdings: Niklas Sanin kam wieder zum Field-Goal-Versuch, der Schuss wurde geblockt und die „Seeleute“ aus Mailand stürmten mit Bismark Yeboah zum Touchdown: 30:13 der Halbzeitstand. Raiders-Head-Coach Kevin Herron wusste im Anschluss: „Wir sind über den Sieg sehr glücklich, auch wenn wir noch einiges an Arbeit vor uns haben.“ In der zweiten Hälfte sollten die Zuschauer sehenswerten Sport, aber weniger Punkte zu sehen bekommen: einen Touchdown durch Marco Schneider und eine Two-Point-Conversion (Bonatti). Coach Herron blickte bereits aufs nächste Spiel voraus: „Jetzt geht es gegen die Vikings zu Hause weiter, ein schweres Spiel wartet auf uns.“ (TT)