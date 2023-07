23-Jähriger bei schwerem Verkehrsunfall in Vintl ums Leben gekommen

Vintl – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Südtiroler Vintl ist am Sonntag ein 23-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos wurden weitere fünf Personen verletzt. Der 23-Jährige war noch mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus nach Brixen geflogen worden. Dort verloren die Ärzte aber den Kampf um sein Leben.

Der Unfall hatte sich gegen 17 Uhr auf der Umfahrungsstraße Vintl ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Pkw zusammengestoßen und schwer beschädigt worden. Den 23-jährigen Lenker erwischte es am schwersten: Er musste aus seinem völlig demolierten Fahrzeug geschnitten werden. Die übrigen Verletzten wurden in die Krankenhäuser in Brixen bzw. Bruneck gebracht. (TT.com)