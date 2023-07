Verwackelte Fotos von Wolf in Innsbruck: Jäger durchkämmen Gebiet

Innsbruck – Im Umfeld der Innsbrucker Justizanstalt Ziegelstadl ist Samstagfrüh angeblich ein Wolf gesichtet worden. Die entsprechende Meldung und zwei Handyfotos eines Bürgers wurden gegen 8 Uhr an Polizei und Jägerschaft weitergeleitet, berichtete Vizebürgermeister Johannes Anzengruber am Vormittag.

"Ich stehe in engem Kontakt mit dem Landesjägermeister, der örtlichen Jägerschaft und dem Stadtpolizeikommando, um die Situation abzuklären", so Anzengruber in einer ersten Reaktion.