Protestaktion mit 50-Meter-Banner: Platzertal muss geschützt werden

Pfunds – Mit einem riesigen Banner quer übers Platzertal machen Aktivistinnen und Aktivisten von “Lebenswertes Kaunertal”, “WET – Wildwasser erhalten Tirol”, River Collective sowie GLOBAL 2000 und WWF weiter gegen den Kraftwerksausbau im Kaunertal mobil. “Platzertal bleibt!” steht auf dem 50 Meter langen Transparent, das quer über das Hochtal in den Ötztaler Alpen gespannt ist.

Die Pläne der Tiwag sehen einen 120-Meter-Staudamm im unberührten Platzertal vor, dadurch würde das Hochtal samt seinem Moorgebiet für ein Pumpspeicherkraftwerk geflutet werden. "Dieses Großbauprojekt auf 2350 Metern Seehöhe ist völlig veraltet, massiv naturzerstörerisch und energiewirtschaftlich so nicht nötig. Die Landesregierung soll endlich die Notbremse ziehen, bevor noch mehr Zeit und Geld verschwendet werden”, sagt Gewässerexpertin Bettina Urbanek vom WWF Österreich. Gemeinsam fordern alle am Protest beteiligten Organisationen den endgültigen Stopp des Projekts, die Ausweisung des Platzertals als Naturschutzgebiet und eine naturverträgliche Energiewende in Tirol.