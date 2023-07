TC Kolsass jubelte erstmals über den Tiroler Meistertitel

Kolsass – Bengalische Feuer in den Vereinsfarben, ein Moderator als Stimmungsmacher und volle Zuschauerränge – es war angerichtet für ein Tennisfest. Und es wurde eines. Für den TC Kolsass. Erstmals in der 41-jährigen Geschichte des Clubs trug sich eine Herren-Mannschaft in die Annalen des Tiroler Tennisverbandes als Landesmeister ein.

Nach einer Meisterschaftssaison, die nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der Tiroler Liga mit einer Niederlage in Telfs begann und nun mit dem 7:2(4:2)-Sieg gegen den SV Silz im Endspiel, im Kampf um den Landestitel, ihre Krönung fand. Kolsass will aber mehr. Wieder zurück in die Bundesliga. Unermüdlicher Motor im Streben danach war und ist Mannschaftsführer Dominik Hoflach. Als Spieler hatte er übrigens gestern die vorzeitige Entscheidung nach den Single-Spielen am Schläger, verlor aber im Match-Tiebreak 9:11.