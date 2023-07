Wieder Exhibitionist in Pertisau unterwegs: Polizei bittet Betroffene, sich rasch zu melden

In einem Waldstück beobachteten zwei Frauen am Wochenende einen Exhibitionisten – nicht der erste solche Fall in Pertisau. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt.

Zwei Frauen beobachteten am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr in einem Waldstück bei der Haltestelle Seespitz einen masturbierenden Mann, so die Polizei. Der Unbekannte war etwa zehn Meter von den Frauen entfernt. Nach wiederholten Zurufen flüchtete er über einen Schotterweg in Richtung Eben am Achensee.