Vom Pferd gefallen: 41-jährige Reiterin in Völs nach Sturz verletzt

Der gemeinsame Ausritt am Montag endete in der Innsbrucker Klinik: Zwei Frauen, 41 und 51 Jahre alt, waren mit dem Pferd bei Völs unterwegs, als die 41-jährige Reiterin vom Pferd stürzte und sich unbestimmten Grades verletzte.

Völs – Am Montag unternahmen zwei Frauen, im Alter von 41 und 51 Jahren, auf einen Ausritt im Gemeindegebiet von Völs. Sie ritten hintereinander auf dem Waldweg in das „Nasse Tal" in Richtung Westen, die 51-Jährige voran. Dabei bemerkte sie nicht, wie ihre Gefährtin bei einer Lichtung in der Nähe des Hochwasser-Rückhaltebeckens von ihrem Pferd stürzte und sich dabei verletzte. Erst als das Pferd ohne Reiterin an der 51-Jährigen vorbeilief, drehte sich die Frau um und sah die 41-Jährige verletzt in der Wiese liegen.