Mit Gespräch abgelenkt: Dieb erbeutete drei Handtaschen in Völser und Imster Supermarkt

Ein unbekannter Täter schlug drei Mal in Supermarkt-Discountern in Völs und Imst zu. Die Masche war zwei Mal dieselbe: Die Frauen wurden angesprochen und dabei unbemerkt bestohlen. Der Täter wurde bislang nicht gefasst.

Imst, Völs – Gleich drei Taschendiebstähle wurden der Polizei gemeldet, die in Lebensmittel-Discountern in Imst und in Völs vorgefallen waren. Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 11.30 in Imst, als eine 60-jährige Österreicherin von einem Mann in ein belangsloses Gespräch verwickelt wurde. Dabei bemerkte sie nicht, dass der Mann ihre Handtasche in der sich auch ihre Geldbörse befand, vom Einkaufswagen nahm. Erst als sie an der Kassa zahlen wollte, bemerkte sie das fehlen der Handtasche. Zuhause stellte die Frau fest, dass bereits mehrmals versucht wurde mit der gestohlenen Kreditkarte Geld zu beheben.

In Völs wandte ein unbekannter Täter dieselbe Taktik an. Ob es sich um denselben handelte, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Auch hier war der Tatort ein Lebensmittel-Discounter. Zwischen 13.30 und 14.10 wurde eine 59-jährige Österreicherin ebenfalls von einem Mann angesprochen, der dabei unbemerkt ihre Handtasche klaute. Auch diese Frau bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Laut Polizeibericht befand sich in ihrer Geldbörse ein niedriger dreistelliger Eurobetrag.

Das dritte Opfer war eine 79-jährige Österreicherin, die in einem anderen Lebensmittel-Discounter in Völs eine Jacke anprobierte und dazu ihre Tasche in einer Schütte ablegte. Als ihr an der Kassa auffiel, dass sie ihre Handtasche liegen gelassen hatte und sie holen wollte, war sie in der Zwischenzeit geklaut worden. In der Handtasche befand sich unter anderen die Geldtasche mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag, Dokumente und Bankkarten sowie das Mobiltelefon der Frau.