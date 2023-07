Ananas auf der Pizza, Sahne in der Carbonara: Wenn das italienische Herz blutet

Italiens Regierung will die traditionelle Küche verteidigen. Sie soll Kulturerbe werden. Vier Italiener, die in Tirol leben, berichten von den größten Fehlern.

Innsbruck – Hand aufs Herz. Haben Sie schon einmal die Spaghetti mit dem Messer aufgeschnitten? Die Carbonara mit Sahne cremiger gemacht? Oder gar die Tomatensauce mit Ketchup „verfeinert“? Italiens Köchen läuft es bei diesen Gewohnheiten kalt den Rücken hinunter. Denn unsere südlichen Nachbarn sind auf ihre traditionelle Küche sehr stolz und sind auch davon überzeugt, die beste der Welt zu haben.

Ihren „Schatz“ möchte die Regierung in Rom daher schützen. Deshalb soll die italienische Gastronomie in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Das Dossier dafür wird nun vom Außenministerium an die Unesco weitergeleitet. Bis spätestens Dezember 2025 soll der Bewertungsprozess abgeschlossen werden.

Dass vor allem im Ausland viele Speisen falsch zubereitet werden und nichts mit den originalen Rezepten zu tun haben, beklagt der Landwirtschaftsverband Coldiretti. So sind z. B. „Macaroni and Cheese“, also Nudeln mit einer Käsesauce, in Amerika eine beliebte italienische Speise. Obwohl diese mit der Pasta-Tradition in Italien nichts zu tun hat. Aber auch die Pizza mit Ananas stößt dem Verband sauer auf – aber nicht wegen des Geschmacks der tropischen Frucht. Denn für Italiener ist die Pizza Hawaii – wie sie hierzulande genannt wird – ein No-Go. Eine Ananas sei als Dessert legitim. „Deshalb ist es wichtig, die italienische Küche mit der Anerkennung als Unesco-Erbe in der Welt zu schützen“, betonte Coldirettis Präsident Ettore Prandini.

„Ketchup gibt es bei uns nicht“

Im „Ristorante PizzaPazza“ in Axams versucht Sergio Gugliotta die Wünsche seiner Gäste zu erfüllen. „Wir machen natürlich, was die Leute hier gerne mögen. Nur Fisch auf der Karte würde z. B. nicht funktionieren.“ Aber es gibt auch Grenzen: „Wir haben hier kein Ketchup. Denn Ketchup auf der Pizza wäre eine Beleidigung und würde bedeuten, dass meine Pizza nicht schmeckt“, ist für den Sizilianer klar. Auch eine Pizza mit Ragu alla bolognese serviert er nicht. „Neben gutem Teig sind Mozzarella und kein Pizzakäse, eine gute Tomatensauce sowie ein guter Ofen wichtig.“

„Viele waren wohl noch nie in Italien“

Den Vorstoß der italienischen Regierung findet Piero Santoro, der am Wiltener Platzl in Innsbruck das Restaurant „Le Murge“ führt, richtig. Denn nur so bleiben Rezepte im Ausland original. „Es ist schon passiert, dass mich Gäste gefragt haben, warum keine Sahne in der Carbonara ist, oder sie falsche Vorstellungen von Gerichten hatten.“ Zudem beobachtet der 44-Jährige, dass viele „Italiener“ die Sprache nicht beherrschen und Rechtschreibfehler auf den Karten haben. „Viele waren wohl noch nie in Italien.“ Produkte aus Italien – wie ein guter Wein – sind ihm wichtig.

„Das Wichtigste ist ein gutes Olivenöl“

In der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck verwöhnt Antonio Di Viesti im „Il Gusto“ seine Gäste mit den verschiedensten Spezialitäten aus seiner Heimat. Vor allem seine Antipasti sind beliebt. „Dafür ist das Wichtigste ein gutes Olivenöl, das zu 100 Prozent aus Oliven hergestellt wird. Sonst ist das ganze Essen nicht gut“, betont der 67-jährige Pugliese. Vor allem in Supermärkten sei dies nicht oft der Fall. „Es wird so viel gepunchtes Öl angeboten, das natürlich viel günstiger ist. Ein gutes Olivenöl hat einen höheren Preis.“

„Ein Gast wollte Carbonara mit Feta“

Für Tommaso Campeggio, Küchenchef im „Ristorante Garda“ in Kranebitten, ist klar, dass jeder sein Essen genießen sollte, wie er es gerne mag. „Für mich ist es jedoch komisch, wenn italienische Fahnen an der Türe hängen und das Essen nichts mit unserer traditionellen Küche zu tun hat. Ein Zertifikat wäre für Gäste sicher hilfreich“, so der 45-Jährige. Frische, selbstgemachte Pasta ist für den Süditaliener ein wichtiger Teil seiner Küche. „Einmal wollte ein Gast Carbonara mit Feta. So was bringe ich nicht über das Herz. Den Feta habe ich extra serviert.“

