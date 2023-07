Gelebte Hilfsbereitschaft reicht von Tirol bis Afrika

So luden die Wirtschaftskammer-Fachgruppen Gewerbliche Dienstleister, Personenberatung und Personenbetreuung sowie Persönliche Dienstleister erstmals zu einem großen Sommerfest mit Mehrwert. Einem Auftritt des bekannten Wiener Kabarettisten Thomas Maurer („Zeitgenosse aus Leidenschaft“) folgte dabei ein geselliger Netzwerk-Abend, an dem im Wifi Innsbruck rund 100 Wirtschaftstreibende teilnahmen. Auf Initiative von Fachgruppenobmann Bernhard-Stefan Müller spendeten die Unternehmer:innen 3000 Euro an die Rote Nasen Clowndoctors, die Menschen mit Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen neuen Lebensmut schenken wollen.