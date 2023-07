Vor 40 Jahren verschwunden: Offenbar Onkel von Emanuela Orlandi im Visier

Die 15-Jährige war am 22. Juni 1983 nicht vom Musikunterricht in Rom heimgekehrt. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Um ihr Verschwinden rankten sich immer neue Spekulationen.

Bei dem Fall handelt es sich um eines der größten Rätsel in der jüngeren italienischen Kriminalgeschichte. Die 15-jährige Emanuela Orlandi war am 22. Juni 1983 nicht vom Musikunterricht in Rom heimgekehrt. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Um ihr Verschwinden rankten sich immer neue Spekulationen. Darin spielte teilweise der Vatikan eine Rolle, aber auch Geheimdienste und Banden wurden verdächtigt.

Dem Vatikan wurde vorgeworfen, die Ermittlungen jahrzehntelang behindert zu haben. Im Jänner brachte er schließlich eine eigene Untersuchung in Gang. Im Mai leitete die Staatsanwaltschaft in Rom erneut Ermittlungen ein – es ist bereits ihr dritter Anlauf. Der Vatikan händigte seine Akten zu dem Fall kürzlich den Ermittlern aus und erklärte, einige Ermittlungsansätze seien es wert, weiterverfolgt zu werden.

Nach Informationen des italienischen Fernsehsenders La 7 gehört dazu der Brief eines Priesters, der dem Vatikan mitgeteilt hatte, dass Orlandis ältere Schwester Natalina in einer Beichte gesagt habe, dass ihr Onkel sie sexuell missbraucht habe.

In dem Medienbericht heißt es weiter, der Onkel habe außerdem eine Schlüsselrolle gespielt, als er Monate nach Emanuelas Verschwinden die Anrufe ihrer angeblichen Entführer entgegengenommen habe. Laut dem Investigativreporter Fabrizio Peronaci von der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" hatten die angeblichen Entführer von Beginn an verlangt, dass der Onkel ihr Kontaktmann ist.

Laut einem Bericht von "Open online" hatte der Onkel zu Beginn der Ermittlungen außerdem ausgesagt, am Tag von Emanuelas Verschwinden sei er mit ihrem Vater Ercole Orlandi in dem Dorf Torano östlich von Rom gewesen. Ercole Orlandi widersprach dieser Darstellung aber wiederholt und sagte dem Bericht zufolge bei der Polizei aus, er sei an dem Tag nicht in Torani, sondern in Fiumicino westlich von Rom gewesen.