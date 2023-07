Tirolerin Gschwentner eroberte bei der U23-Bahnrad-EM Bronze

🟢 Bahnrad: Bei der U23-EM in Anadia jubelte Leila Gschwentner in der Einzel-Verfolgung über die Bronzemedaille. Die Tirolerin unterbot dabei den österreichischen Rekord um zwölf Sekunden. „Es war zach, aber ich wollte es einfach durchziehen“, jubelte Gschwentner. Landsmann Tim Wafler wurde im Ausscheidungsrennen Siebter.

🟢 Sportschützen: Die Junioren-WM der Sportschützen geht ab Freitag in Changwon (KOR) in Szene. Für Tirol werden Dominic Einwaller (SG Scheffau), Patrick Entner (SG Breitenbach), Johannes Kuen (SG Thaur) und Kevin Weiler (SG Innervillgraten) sowohl in den Luft- als auch Kleinkalibergewehr-Disziplinen an den Start gehen. Paula Alberts (SG St. Johann) freut sich auf ihre Einsätze im Luftgewehr. Insgesamt schickt Österreich 13 Athleten nach Korea.