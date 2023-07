FH Kufstein Tirol: Die Zukunft ist digital

Der berufsbegleitende Masterstudiengang Smart Products & Solutions versteht sich als interdisziplinäre Ausbildung, um smarte Produkte zu entwickeln und die digitale Transformation zu managen. Mit smarten Produkten werden Systeme bezeichnet, die durch die Kombination von Hard- und Software einen Mehrwert für den:die User:in generieren. Diese Systeme können mittels Sensoren die Umgebung erfassen und mit dieser durch Aktoren interagieren. Durch die Vernetzung von smarten Produkten im Internet der Dinge werden neue Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Die Vermittlung neuster Trends und vielfältiger Praxistransfer sorgen dafür, dass die Studierenden das notwendige Skill- und Mindset erhalten, um Digitalisierungspotenziale zu erkennen und so in der Arbeitswelt herausstechen.

Die Bedeutung digitaler Fakten nimmt stetig zu. Obwohl Daten schon seit jeher dazu genutzt wurden, unternehmerische Prozesse zu unterstützen, bieten wachsende Datenspeicher und die sich stetig verbessernden Möglichkeiten zur automatisierten Datenanalyse neue und oft ungenutzte Potentiale. Um bestmögliche Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen zu erzielen, müssen sich Data Scientists zudem an Anwendungsdisziplinen orientieren. Die notwendigen Fähigkeiten dafür vermittelt der berufsbegleitende Masterstudiengang Data Science & Intelligent Analytics . Durch die Kombination von fachlichem Know-how und Anwendungswissen haben die Absolvent:innen Top Karrierechancen, angereichert mit praxisorientiertem Spezialwissen in den Bereichen Visual Analytics, Big Data Processing, Machine Learning und Business Intelligence. Der Studiengang ist interdisziplinär ausgerichtet und vereint Fachkompetenzen aus Informatik, Statistik, Mathematik und verwandten Disziplinen.

Ob Beruf oder Familie – ein Vollzeitstudium ist nicht immer möglich, wenn es regelmäßige Verpflichtungen gibt. Die FH Kufstein Tirol bietet mit ihren berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium in der Regelstudienzeit zu absolvieren und der Karriere einen Kick zu verpassen. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags statt, die Kosten sind auf den österreichischen Studienbeitrag von knapp 364 Euro pro Semester beschränkt. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem, Studium und Familie miteinander zu verbinden. Auch in die berufsbegleitende Variante des Studiums sind Auslandsaufenthalte intergiert, meist in Form einer circa einwöchigen Studienreise. Berufsbegleitend an der FH Kufstein Tirol zu studieren bedeutet übrigens nicht, dass eine Beschäftigung in einem Unternehmen Voraussetzung ist. Vielmehr bezeichnet das Attribut berufsbegleitend die Organisationsform, die es ermöglicht, neben dem Studium einen Beruf auszuüben.

Die Fachhochschule Kufstein Tirol bietet Masterstudiengänge für zukunftsorientierte Branchen mit besten Karrierechancen an. Dabei stehen die Internationalität und die Praxisorientierung ganz oben. Bei den berufsbegleitend oder in Vollzeit organisierten Masterstudiengängen sorgen Study Trips und Praktika bei angesehenen Unternehmen sowie Lehrveranstaltungen in Englisch für entsprechende Internationalität. Die Studierenden können sich in persönlich gewählten Vertiefungsrichtungen zusätzlich qualifizieren. Der Praxistransfer erfolgt über integrative Fallstudien. Die Begleitung durch hochmotivierende Lehrende, die Vernetzung in der Wirtschaft, der praxisnahe Unterricht in Kleingruppen mit intensiver und persönlicher Betreuung garantieren die Qualität der Ausbildung und führen zu Top-Jobchancen.