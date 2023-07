Nur scheinbar sauber: Enorme Mengen Mikroplastik in zwei alpinen Seen

Ein Forscherteam unter heimischer Beteiligung fand heraus, dass die Belastung mit Mikroplastik in Seen zum Teil höher ist, als in den weltweit am stärksten verschmutzten Ozeanwirbeln.

Innsbruck/Wien – Wenn von Plastikverschmutzung die Rede ist, denken wohl die meisten an die gigantischen Müllstrudel in Ozeanen. Doch auch Seen sind stärker als bislang bekannt mit Plastik verunreinigt. Zum Teil fällt die Belastung mit Mikroplastik sogar noch größer aus als in den Weltmeeren. Das berichtete am Mittwoch ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachblatt Nature.