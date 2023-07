Baum stoppte Autoabsturz in Höfen: 54-Jährige verletzt

Nach dem Abstellen auf einem Hotel-Parkplatz setzte sich das Auto in Bewegung und rollte einen Abhang hinab.

Höfen – Ihr Auto stellte eine 54-jährige Deutsche am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf einem Hotelparkplatz in Höfen ab. Die Fahrerin telefonierte dabei über die Freisprechanlage. Die Beifahrerin stieg aus.

Als das Telefonat beim Abstellen des Fahrzeuges abrupt unterbrochen wurde, wollte die Frau zu ihrer Handtasche am Rücksitz greifen. Dabei setzte sich das Auto in Bewegung und rollte den angrenzenden Abhang hinunter. Erst ein Baum stoppte den Absturz, das Auto blieb hängen. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)