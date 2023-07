23-Jährige rettete Großmutter in Schlaiten aus brennender Küche

Schlaiten – Eine junge Frau hat am Donnerstagvormittag bei einem Brand in Schlaiten in Osttirol möglicherweise Schlimmeres verhindert. Die 84-jährige Großmutter der 23-Jährigen war am Vormittag im ersten Stock des Mehrparteienhauses beim Kochen und hatte einen Topf mit Öl am Herd aufgesetzt. Die Frau ging in den Keller, um etwas aus der Kühltruhe zu holen. Als sie zurückkehrte, hatte sich das Öl entzündet und die Küche war in Rauch gehüllt. Geistesgegenwärtig schnappte sich die 84-Jährige eine Decke, warf sie über den Topf und konnte so das Feuer großteils ersticken.