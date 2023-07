Mit dem „Top Liner“ barrierefrei hinauf: Festung Schlosskopf lässt sich ganz mühelos erobern

Reutte – In früheren Zeiten war die Anforderung an eine Festung in erster Linie eine: Sie sollte „uneinnehmbar“ sein. Heutzutage ticken die Uhren anders. In der Burgenwelt Ehrenberg ist es nun gelungen, auch die Festung Schlosskopf für alle Besucher zugänglich zu machen. Auch jene mit Bewegungseinschränkung können die Anlage nun ohne große Kraftanstrengung erobern.