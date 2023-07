Auf dem Prüfstand: Wer in Innsbruck Wohnungen leer stehen lässt

Baurecht, Grundbuch und Melderegister werden abgeglichen. Die Mitarbeiter des Referats schwärmen aus, um zu kontrollieren, ob aus einem Keller oder einem Dachgeschoß eine Wohnung geworden ist, wer wo gemeldet ist und ob eine Wohnung mehr als sechs Monate leer steht. Was hier in wenigen Zeilen zusammengefasst ist, erklärt Hirsch detailliert in der Langfassung. Fazit seiner und der Arbeit des Teams: „Die Zahlen sind gut begründet.“ Kontrolliert wurden nur jene Wohnungen, in denen kein Haupt- und kein Nebenwohnsitz gemeldet ist.