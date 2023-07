Tödlicher Alpinunfall in Gschnitz: 71-Jähriger rund 300 Meter abgestürzt

Gschnitz – Ein 71-Jähriger verunglückte am Donnerstagvormittag bei einer Wanderung in Gschnitz tödlich. Der Mann startete am Mittwoch in einer neunköpfigen Gruppe aus Deutschland in Neustift im Stubaital und wanderte durch das Pinnistal zur Innsbrucker-Hütte. Donnerstagfrüh setzte die Gruppe die Wanderung entlang des Stubaier Höhenweges in Richtung Bremer-Hütte fort.