„Problemwölfe" sind von Menschen gemacht: Was die Wolfsforschung aufzeigt

Beim Thema Wolf spalten sich in Tirol die Geister: entweder man ist dafür oder dagegen. Bei all der Polemik ist aber das Wissen über den Wolf im Ökosystem bei vielen nur wenig ausgeprägt. Marianne Heberlein vom Wolf-Science-Center in Niederösterreich erforscht mit ihrem Team nordamerikanische Wölfe und ihre Verhaltensweisen und kennt die Tiere genau. Sie erklärt, warum Anfüttern von Wölfen die größten Probleme auslöst, wie Herdenschutz funktionieren kann und was man tun sollte, wenn man im Wald einem Wolf begegnet.