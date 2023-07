Mann schlief auf Parkbank, Wiener ÖVP-Chef rief Polizei: Mahrer-Aktion sorgt für Häme und Spott

Das hat ein Wiener Grünen-Mandatar dokumentiert. Silvio Heinze, Bezirksrat und Klubchef in Neubau, hat ein Bild davon via Twitter veröffentlicht. Zu sehen ist ÖVP-Landeschef Mahrer, der telefonierend vor einer Parkbank steht, auf der ein Mann liegt.

Mahrer selbst reagierte ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst. Er habe gesehen, dass bei dem Mann eine Atmung vorhanden gewesen sei. Für eine "Prüfung des Sachverhalts" habe er die "Profis", also die Polizei, verständigt. Die Situation, dass Menschen vermehrt auf Bänken oder "am Boden unter Flaschenbergen" liegen, sei nicht akzeptabel, befand der VP-Politiker. Man wolle "hinschauen" und Verbesserungen für Anrainerinnen und Anrainer finden. Mahrer bestätigte, mit einem "Team" unterwegs gewesen zu sein.

Daraufhin habe er „für eine weitere Prüfung des Sachverhalts (...) die Profis kontaktiert – in dem konkreten Fall die Polizei.“ Und: „Die Situation vor Ort, dass Menschen vermehrt auf den Parkbänken oder am Boden unter Flaschenbergen liegen und am Abend auch in Hauseinfahrten schwer betrunken campieren, ist nicht akzeptabel.“ Er sei einer, der hinschaue – und versuche, „Verbesserungen für die Anrainer und die betroffenen Menschen zu finden“.