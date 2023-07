62-Jährige starb bei Kletterunfall in Nesselwängle

Nesselwängle – Eine 62-jährige Frau ist am Freitag beim Klettern in Nesselwängle tödlich verunglückt. Die Deutsche stieg am Vormittag als Teil einer Dreierseilschaft in die Nord-Ost-Wand der Gimpel ein. In der zweiten Seillänge der Route des Schwierigkeitsgrades 6 stürzte die 62-Jährige im Vorstieg. Ihre Kletterpartnerin (61) sicherte sie.