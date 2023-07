Auftakt der Schlossfestspiele Regensburg: Klimaaktivistin klebte sich an Bühnenteil

Klimaaktivisten haben in London die Eröffnung der Klassikkonzertreihe "BBC Proms" gestört. Zwei Unterstützerinnen der Gruppe "Just Stop Oil" protestierten am Freitagabend kurzzeitig auf der Bühne der Royal Albert Hall, wie auf Aufnahmen zu sehen war. Anschließend wurden die beiden von der Bühne gebracht.